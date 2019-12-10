https://static.news.ru/photo/4187741a-1b6f-11ea-92ae-fa163e074e61_660.jpg Ахмат Кадыров Фото: Artem Chernov/Russian Look

Президент РФ Владимир Путин не согласился с мнением режиссёра Александра Сокурова о необходимости пересмотреть решение о присвоении Ахмату и Рамзану Кадыровым званий Героя России.

Как может быть, что погибшие солдаты Псковской дивизии носят то же звание, что и воевавшие с ними Кадыровы. И как понять, что они, воевавшие с Россией, эти награды воинские принимают, — сказал Сокуров на заседании СПЧ под председательством Путина.

Президент с ним не согласился, пояснив, что следует учитывать последовавшие за военным конфликтом заслуги людей.

Если кто-то встал на сторону России, работает на неё, защищает её, готов отдать за неё жизнь, он достоин того, чтобы называться Героем России, — отметил Путин.

Чечня пережила два вооружённых конфликта в 1994–1996 годах и с 1999 по 2000 год. Они были связаны с провозглашением независимости региона и усилиями Москвы установить контроль над территорией. В 2000 году главой республики стал бывший сторонник сепаратистов, главный муфтий Чечни Ахмат Кадыров. Ранее он в составе войск самопровозглашённой Ичкерии участвовал в боях против официальных Вооружённых сил РФ. Однако в конце 90-х сыграл ключевую роль в мирной передаче большинства сёл и городов Гудермесовского района под контроль федеральных сил. Был убит 9 мая 2004 года. После смерти Кадырова республику возглавил его сын Рамзан. Во время первой чеченской войны он вместе с отцом находился в рядах сепаратистов.

Сокуров говорил о событиях 1 марта 2000 года под Аргуном. Тогда Псковская дивизия вступила в бой со значительно превосходящим (90 против 700) по численности отрядом чеченских и арабских боевиков, руководимых Хаттабом. В живых остались только шесть бойцов российской армии. В итоге 22 десантникам 6-й роты было присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно).

Ранее NEWS.ru писал, что глава государства, дискутируя с Сокуровым, предположил, что отсутствие реакции государства на брошенный в полицейского стаканчик может привести в итоге к массовым беспорядкам.