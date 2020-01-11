Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что граждане РФ, которые могут быть в Ливии в качестве наёмников, не представляют интересы Москвы.

Если там и есть граждане России, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают, — цитирует Путина ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер сообщил о готовности провести переговоры с противоборствующими сторонами в Ливии, после того как будет прекращён огонь.

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