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Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что обострение ситуации на Ближнем Востоке не дойдёт до крупномасштабных военных конфликтов. Он подчеркнул, что это может стать катастрофой для всего мира.

То, что там война идёт, мы и так видим, так называемой малой интенсивности. Но это же боевые действия, людей убивают. Это факт. Очень хотелось бы избежать крупномасштабных боевых действий, —...