Президент России Владимир Путин заявил, что граждане РФ, которые могут быть в Ливии в качестве наёмников, не представляют интересы Москвы.
Если там и есть граждане России, они не представляют интересов российского государства и денег от российского государства не получают, — цитирует Путина ТАСС.
Как ранее писал NEWS.ru, российский лидер сообщил о готовности провести переговоры с противоборствующими сторонами в Ливии, после того как будет прекращён огонь.
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