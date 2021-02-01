Путин возложил цветы к могиле Ельцина

https://static.news.ru/photo/c1eb2364-64a6-11eb-974c-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента Бориса Ельцина по случаю 90-летия со дня его рождения. Ранее цветы также возложили его вдова Наина Ельцина, друзья, соратники политика и сотрудники Ельцин Центра.

На Новодевичье кладбище память Ельцина также пришли почтить зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, экс-глава управления делами президента в 1993–2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе, а также глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, работавший в правительстве во время президентства Ельцина.

Путин отметил, что Ельцин не боялся брать ответственность за свои действия и судьбу страны, а также напомнил, что в его время события «накатывались как снежный ком».

Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду, — сказал Путин.

Как передаёт РИА Новости, глава государства также возложил цветы к могилам народного артиста СССР Василия Ланового, похороненного на Новодевичьем кладбище в понедельник, и экс-премьер-министра РФ Евгения Примакова.

Как сообщал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин выразил своё уважение первому российскому президенту, с которым ему довелось работать, и отметил, что важность его роли в отечественной истории покажет время.