Путин возложил цветы к могиле Ельцина

Президент России Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента Бориса Ельцина по случаю 90-летия со дня его рождения. Ранее цветы также возложили его вдова Наина Ельцина, друзья, соратники политика и сотрудники Ельцин Центра.
На Новодевичье кладбище память Ельцина также пришли почтить зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, экс-глава управления делами президента в 1993–2000 годах Павел Бородин, журналист Николай Сванидзе, а также глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин, работавший в правительстве во время президентства Ельцина.
Путин отметил, что Ельцин не боялся брать ответственность за свои действия и судьбу страны, а также напомнил, что в его время события «накатывались как снежный ком».
Конечно, страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич. И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду, — сказал Путин.
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Как сообщал NEWS.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин выразил своё уважение первому российскому президенту, с которым ему довелось работать, и отметил, что важность его роли в отечественной истории покажет время.