Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин в составе российской делегации примет участие в международной конференции по Ливии. Она будет проходить в Берлине 19 января.

Об участии главы государства в форуме сообщила пресс-служба Кремля.

Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН, — сказано в сообщении.

По итогам обсуждения вопросов в итоговом документе планируется зафиксировать ключевые договорённости.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно об участии в конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Участие в мероприятии также примут генсек ООН Антониу Гутерриш, глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж, командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и представители Франции, КНР, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта и Алжира.

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