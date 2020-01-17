https://static.news.ru/photo/5260b928-3923-11ea-8862-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Владимир Путин в составе российской делегации примет участие в международной конференции по Ливии. Она будет проходить в Берлине 19 января.
Об участии главы государства в форуме сообщила пресс-служба Кремля.
Предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН, — сказано в сообщении.
По итогам обсуждения вопросов в итоговом документе планируется зафиксировать ключевые договорённости.
Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно об участии в конференции и.о. министра иностранных дел Сергея Лаврова.
Участие в мероприятии также примут генсек ООН Антониу Гутерриш, глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж, командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар и представители Франции, КНР, ОАЭ, Турции, Конго, Италии, Египта и Алжира.