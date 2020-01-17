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Бывший премьер России Дмитрий Медведев призвал ушедшее в отставку правительство спокойно работать до формирования нового кабинета министров и заявил, что смена кабмина является нормальной ситуацией в период перемен в стране.

Новый премьер РФ Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев 17 января провели встречу с ушедшим в отставку правительством. Так и должно быть в таких ситуациях. Они естественны для любой...