Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, став его председателем. Глава правительства Дмитрий Медведев в соответствии с указом займёт кресло председателя президиума.
В федеральную часть Совета вошли, в частности, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер Виталий Мутко, министры юстиции, экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ.
Кроме этого, в Совете есть региональная и муниципальная части, представленные губернаторами и главами муниципальных образований.
Ранее News.ru писал, что полномочия органов местного самоуправления обсудят осенью. Комитет ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления представит в Минфин, Минэкономразвития и Минюст рекомендации по снятию излишних компетенций с МСУ и определению их полномочий.