https://static.news.ru/photo/b3783936-c32e-11e9-8c9e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин утвердил состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления, став его председателем. Глава правительства Дмитрий Медведев в соответствии с указом займёт кресло председателя президиума.

В федеральную часть Совета вошли, в частности, руководитель администрации президента РФ Антон Вайно, вице-премьер Виталий Мутко, министры юстиции, экономического развития, финансов, строительства и ЖКХ.

Кроме этого, в Совете есть региональная и муниципальная части, представленные губернаторами и главами муниципальных образований.

Ранее News.ru писал, что полномочия органов местного самоуправления обсудят осенью. Комитет ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления представит в Минфин, Минэкономразвития и Минюст рекомендации по снятию излишних компетенций с МСУ и определению их полномочий.