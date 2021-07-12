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Путин внёс в парламент Дагестана кандидатуры на пост главы республики

13:07, 20 сентября 2021
Путин внёс в парламент Дагестана кандидатуры на пост главы республики Фото: Wikimedia
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Президент Владимир Путин внёс в Народное собрание Дагестана три кандидатуры на пост главы республики. В их числе врио главы Дагестана Сергей Меликов, член республиканского избиркома Самир Абдулхаликов и зампред Народного собрания Камил Давдиев. Об этом сообщается на сайте регионального парламента.

Меликов, в свою очередь, представил кандидатуры на пост члена Совета Федерации от Дагестана. Это ректор Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии имени Джамбулатова Зайдин Джамбулатов, зампредседателя Народного собрания республики Елена Ельникова и первый зампредседателя комитета Совета Федерации по науке Ильяс Умаханов. Выборы главы республики пройдут 14 октября.

Ранее сообщалось, что в единые дни голосования, помимо выборов в Госдуму, пройдут региональные выборы в 46 субъектах РФ. В девяти регионах будут выбирать руководителей, в 39 — депутатов заксобраний, в трёх северокавказских республиках (Дагестан, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия) глав субъектов будут утверждать местные депутаты по представлению президента. Кроме того, в РФ проходят выборы городских и муниципальных депутатов. По словам Эллы Памфиловой, во всех 85 субъектах РФ будет замещено более 31 тысячи мандатов.

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