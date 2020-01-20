https://static.news.ru/photo/efacee86-3b8a-11ea-9641-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин внёс на рассмотрение Госдумы законопроект о поправке к российской Конституции.

Владимир Путин внёс в Госдуму проект закона о поправке к Конституции РФ, — цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, законопроект будут рассматривать сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

Как писал NEWS.ru, рабочая группа по изменению Конституции РФ разработала предложения президенту Владимиру Путину и представила 14 статей, которым нужны будут корректировки. В частности, предлагается принять закон о Госсовете. Кроме того, считается, что необходимо расширить полномочия парламента и сократить полномочия главы государства. Изменения потребуются в статьях 15, 75, 78, 81, 97, 14, 83, 102, 103, 110, 119, 125, 129, 132.