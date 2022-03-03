Путин внёс в Госдуму протокол о координирующем государстве в ОДКБ

Президент России Владимир Путин внёс в Госдуму на ратификацию протокол об изменениях в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года. Согласно новым правкам, появится понятие «координирующее государство», под эгидой которого могут собираться коллективные миротворческие силы ОДКБ для участия в операциях ООН. Текст размещён в электронной базе нижней палаты.

Координирующее государство — одно из государств-членов, определяемое Советом коллективной безопасности для решения организационных вопросов и вопросов всестороннего обеспечения применения коллективных миротворческих сил в операции ООН по поддержанию мира, — отмечается в соглашении.

Генсек ОДКБ Станислав Зась ранее заявил, что при согласии украинских властей и с санкции Совбеза ООН в Донбасс могут быть введены миротворцы организации. Он добавил, что конфликт на Украине может быть решён дипломатическим путём.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что пока о вступлении ЛНР и ДНР в Организацию Договора о коллективной безопасности говорить преждевременно.