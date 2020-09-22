Путин внёс в Госдуму пакет законопроектов, реализующих нормы Конституции

https://static.news.ru/photo/f396b09a-fd04-11ea-a3ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение Государственной думы пакет законопроектов, направленных на практическую реализацию конституционных правок.

Об этом сообщил председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенниников. По его словам, в президентских законопроектах предлагается внести изменения в федеральные законы, касающиеся деятельности Конституционного суда, кабмина, омбудсмена, ФСБ, прокуратуры и ряда других государственных ведомств и институтов. Глава думского комитета уточнил, что нижняя палата парламента рассмотрит законопроекты в осеннюю сессию.

Член Совфеда Андрей Клишас рассказал, что одна из президентских инициатив предлагает закрепить положение, согласно которому Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС будет вправе принимать решения при наличии на заседании не менее шести судей.

Если в случае выбытия судьи из состава Конституционного суда Российской Федерации число судей окажется менее восьми от общего числа судей, представление о назначении другого лица на вакантное место судьи вносится президентом <...> не позднее месяца со дня открытия вакансии, — уточнил Клишас.

Также законопроект устанавливает порядок рассмотрения КС запросов главы государства о проверке законов на соответствие Конституции.

Как передавал NEWS.ru, в представленном Путиным законопроекте о правительстве содержится положение, наделяющее президента обязанностью вносить в ГД кандидатуру премьер-министра не позднее чем через две недели после своего вступления в должность. Госдуме даётся неделя на рассмотрение кандидатур главы правительства, его заместителей и министров.