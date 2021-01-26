Путин внёс в Госдуму договор о продлении СНВ-3

https://static.news.ru/photo/75fe5b30-600d-11eb-bf69-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Президент Владимир Путин внёс на ратификацию в Государственную думу документ, который предполагает продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

В документе говорится, что договор будет продлён на пять лет, до 5 февраля 2026 года.

26 января 2021 года между Россией и США заключено Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, — говорится в пояснительной записке.

Там отмечается, что продление договора отвечает российским интересам, позволяет сохранить прозрачность и предсказуемость стратегических взаимоотношений двух стран. Время, которое удастся выиграть при заключении этого соглашения, можно использовать для двухсторонних переговоров о дальнейшем контроле над вооружениями.

Кроме того, продление договора благоприятно скажется на международной обстановке и подтвердит приверженность РФ к выполнению обязательств, — отмечается в записке, опубликованной в Системе обеспечения законодательной деятельности.

В свою очередь глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что парламентарии готовы в ближайшее время приступить к работе по ратификации соглашения.

Готовы буквально сегодня-завтра приступить к работе по обеспечению законодательного процесса по пролонгации СНВ-3, — сказал он.

Он считает соответствующие договорённости «важнейшим сигналом по сохранению системы ядерного сдерживания в мире», передаёт ТАСС.

Накануне президенты России и Соединённых Штатов Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонных переговоров договорились о продлении СНВ-3. Ранее СМИ сообщали о предстоящем обмене нотами о продлении договора между РФ и США.

Страны подписали Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. СНВ-3 может быть вновь заключён на срок до пяти лет в случае взаимного согласия сторон, писал NEWS.ru.