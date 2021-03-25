Путин внёс в Госдуму для ратификации военный договор с Казахстаном

https://static.news.ru/photo/fcb2b518-8dfd-11eb-a177-96000091f725_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор о военном сотрудничестве между Россией и Республикой Казахстан.

Текст документа опубликован в думской электронной базе. Согласно ему, военное сотрудничество двух стран затронет широкий спектр вопросов. Кроме совместных учений, оно, в частности, затронет поставку вооружений и техники, военное образование и подготовку кадров, мероприятия боевой подготовки войск.

Обновлённый документ в октябре 2020 года в Нур-Султане подписали министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбаев.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МАКС пройдёт в 2021 году. Принять участие в мероприятии уже выразили своё желание более 40 стран. Зарубежные партнёры заявили о планах показать свои последние достижения и направить официальные делегации для участия в выставке. В первую очередь речь идёт о партнёрах России по ЕАЭС. Одной из таких стран станет на авиасалоне Казахстан.