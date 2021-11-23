Путин внёс в Думу соглашение с Таджикистаном об объединённой системе ПВО

Соглашение между РФ и Таджикистаном о создании объединённой системы ПВО внёс на ратификацию в Госдуму президент Владимир Путин. Текст документа опубликован в электронной базе данных ГД.

В документе говорится , что стороны создают объединённую региональную систему ПВО, являющуюся частью системы ПВО государств, входящих в состав СНГ. Целью создания данной системы является повышение эффективности решения задач противовоздушной обороны в конкретном регионе.

О создании подобной системы сообщал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это произошло в апреле текущего года в ходе переговоров с его коллегой из Таджикистана. Тогда Шойгу рассказал, что РФ и Таджикистан подготовили соглашение, реализация которого позволит повысить надёжность охраны госграницы в воздушном пространстве.

Ранее Шойгу рассказал, что российские военные фиксируют существенное увеличение активности авиации ВВС США в непосредственной близости к государственной границе. 10 американских стратегических бомбардировщиков отработaли в этом месяце вариант применения ядерного оружия против России.