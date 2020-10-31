Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о формировании Совфеда

https://static.news.ru/photo/da64ec2e-1b89-11eb-b550-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин в субботу, 31 октября, внёс в Государственную думу проект закона о порядке формирования Совета Федерации.

Согласно внесённой главой государства на рассмотрение правовой норме, на госслужащих высокого ранга не будет распространяться ценз осёдлости. Сенатором сможет стать человек с «безупречной репутацией», постоянно проживающий в России. Если вдруг всплывёт информация о двойном гражданстве, член Совета может лишиться своего статуса досрочно.

В проекте говорится, что бывший президент страны будет иметь возможность войти в состав СФ. Чтобы стать сенатором, он должен будет подать заявление в течение трёх месяцев после сложения полномочий. Экс-лидер сможет претендовать на пожизненную квоту. Став сенатором, он сохранит все социальные и иные гарантии.

Кроме того, сенаторы могут занять свой пост на пожизненной основе. Для этого член СФ должен отметиться выдающимися заслугами перед страной. Сенатором в течение пяти лет не сможет стать человек, осуждённый за преступления средней тяжести.

Текст законопроекта опубликован в электронной базе на сайте Госдумы.

Как передавал NEWS.ru, депутаты Госдумы приняли конституционный закон «О безопасности». Он закрепляет приоритет Конституции РФ над нормами международного права.

Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным 14 октября. По закону, теперь не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, если они противоречат Основному закону РФ. Документ расширяет функции Совета безопасности.