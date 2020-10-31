Путин внёс на рассмотрение в Госдуму законопроект о формировании Совфеда

Президент России Владимир Путин в субботу, 31 октября, внёс в Государственную думу проект закона о порядке формирования Совета Федерации.
Согласно внесённой главой государства на рассмотрение правовой норме, на госслужащих высокого ранга не будет распространяться ценз осёдлости. Сенатором сможет стать человек с «безупречной репутацией», постоянно проживающий в России. Если вдруг всплывёт информация о двойном гражданстве, член Совета может лишиться своего статуса досрочно.
В проекте говорится, что бывший президент страны будет иметь возможность войти в состав СФ. Чтобы стать сенатором, он должен будет подать заявление в течение трёх месяцев после сложения полномочий. Экс-лидер сможет претендовать на пожизненную квоту. Став сенатором, он сохранит все социальные и иные гарантии.
Кроме того, сенаторы могут занять свой пост на пожизненной основе. Для этого член СФ должен отметиться выдающимися заслугами перед страной. Сенатором в течение пяти лет не сможет стать человек, осуждённый за преступления средней тяжести.
Текст законопроекта
Как передавал NEWS.ru, депутаты Госдумы приняли конституционный закон «О безопасности». Он закрепляет приоритет Конституции РФ над нормами международного права.
Законопроект был внесён в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным 14 октября. По закону, теперь не допускается применение правил международных договоров в их истолковании, если они противоречат Основному закону РФ. Документ расширяет функции Совета безопасности.