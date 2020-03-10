https://static.news.ru/photo/85f117e4-62cf-11ea-80dd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Внутриполитическая стабильность — одно из уязвимых мест России, заявил глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме 10 марта 2020 года.

Все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, много ещё пока сделано, как в народе говорят, на живую нитку, и пока ещё очень много уязвимого у нас, — рассказал лидер. Прямая трансляция велась на сайте YouTube.

Политик также считает, что в России было достаточно революций, и свой план по ним она уже выполнила. Президент отметил, что от РФ ждут, что страна поскользнётся и погрязнет во внутренних дрязгах.

Путин прибыл в Госдуму для обсуждения возможной поправки к законопроекту о Конституции, согласно которой после принятия нового варианта основного закона президентский срок может будет обнулён.

С таким предложением 10 марта выступила депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. По её мнению, после вступления в силу обновлённой Конституции у действующего главы государства Владимира Путина должна быть возможность избираться на пост президента, как и у любого другого гражданина РФ, писал NEWS.ru.