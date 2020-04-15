Государство дополнительно выделит средства на поддержку малого бизнеса, основных отраслей экономики и обеспечение устойчивости региональных бюджетов. Об этом на совещании с членами правительства РФ заявил президент России Владимир Путин. По оценкам экспертов, опрошенных NEWS.ru, на реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса может потребоваться до 7% ВВП. Среди предложений лидера одним из самых затратных рискует стать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий, «стоимость» которого может составить порядка 250–350 млрд руб. В целом предложенные главой государства меры могут обойтись в 1 трлн руб., подсчитали для NEWS.ru в «БКС Премьер».
Просто и удобно для бизнеса
Одной из главных мер поддержки российской экономики Владимир Путин назвал прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства малым и средним компаниям пострадавших отраслей. В первую очередь к ним относятся предприятия в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, а также торговля непродовольственными товарами.
Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки, — отметил президент, поручив представительству предусмотреть то, чтобы направить такую заявку можно было в течение месяца начиная с 1 мая.
Кроме того, по словам главы государства, не менее 75% кредитов, полученных для выплаты зарплат сотрудникам, должны быть обеспечены гарантиями Внешэкономбанка.
Президент также попросил правительство доработать список системообразующих предприятий и предложил предусмотреть новый специальный кредитный продукт со льготными условиями на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам, по словам Путина, будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России, что позволит снизить его стоимость на 6% относительно рынка.
Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке, — подчеркнул Путин.
Дополнительно финансовая помощь будет оказана и регионам, на которые ложится основная ответственность за реализацию мер поддержки граждан и экономики.
Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, причём у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, — заявил глава государства.
Также Владимир Путин пообещал выделить 23 млрд рублей на поддержку авиационных компаний, а кроме того, поручил по каждому из базовых, опорных секторов экономики оперативно проработать и представить конкретный план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности.
Ситуация динамично меняется. Прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения, причём как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимые ресурсы, — подытожил российский лидер.
В русле «эпидемической повестки»
По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, в своём выступлении Владимир Путин заявил пакет мер прямого действия, адресованных гражданам.
Главные из них — предстоящая выплата правительством в течение двух месяцев малому и среднему бизнесу по 12,1 тыс. руб. на зарплату сотрудникам и выделение регионам 200 млрд рублей на помощь гражданам. Кроме того, важны 23 млрд рублей, направляемые на поддержку авиакомпаний, и другие меры субсидирования предприятий и банков. Президент действует системно и адекватно, а также демонстрирует постоянную вовлечённость в «эпидемическую» повестку.
Меры, предложенные президентом, очень своевременные и возможностей для поддержки бизнеса более чем достаточно, уверен и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Он отметил, что лидер в своём выступлении продемонстрировал гибкость, и те решения, которые предлагались раньше, претерпели некоторую корректировку. При этом сенатор отметил, что всё-таки эти меры не до конца решают проблемы отечественного бизнеса.
Во-первых, возьмём кредиты на заработную плату. То, что они гарантируются государством на 75%, это очень хорошо. Но ведь эти кредиты потом придётся отдавать, а предприятия не работали. Думаю, что дальнейшее развитие поддержки экономики будет ещё определённым образом трансформироваться.
Парламентарий также обратил внимание на слова президента о поддержке всем системообразующим предприятиям, в частности, о кредите на оборотные средства под личную ставку.
Это совершенно правильная мера, но я бы предложил более радикальное решение: в бюджете заложены госзакупки всех уровней, я считаю, что государство могло бы вполне не выдавать кредиты, которые потом нужно будет возвращать, а оплатить авансом те закупки, которые предполагаются в бюджете, — отметил сенатор.
Со своей стороны глава «Опоры России» Александр Калинин добавил, что в пострадавшие от коронавируса отрасли также можно было бы включить частную медицину и управление недвижимостью. Он напомнил, что российский малый бизнес с самого начала проявил свою ответственность.
Всё-таки мартовская зарплата была выплачена, по данным банков, на 90%. Вопрос с выплатой заработанных плат за апрель и май будет, конечно, острым, если в ряде регионов карантин продлят ещё и на май, а такая вероятность для Москвы и Московской области очень высока. То, что системообразующие компании получат кредиты по очень низкой ставке на длительный срок, это тоже плюс, потому что они же заказы делают в том числе и у малого бизнеса.
В то же время, по словам Калинина, в России 200 тысяч некоммерческих организаций, которые никакой поддержки не получили.
Мы считаем, что эти организации хотя бы могли получить снижение ставки по социальным вопросам до 15% — так, как это было сделано для малого и среднего бизнеса, и отсрочку по налогам, — добавил он.
В целом, по оценке старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, в комплексе меры поддержки экономики могут стоить около 1% ВВП России.
Но в реальности нужно значительно больше, около 5%, а ещё лучше не менее 7%. Это вполне по карману, потому что реанимировать надо то, что плохо дышит, дальше будет ещё сложнее.
Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает целесообразным расширение мер господдержки бизнеса и населения. По мнению эксперта, этот процесс должен активно продолжаться.
По нашим оценкам, объёмы новых мер поддержки составят порядка 1 трлн руб. Таким образом, на данный момент совокупные объёмы господдержки (если не учитывать средства, направляемые на покрытие выпадающих нефтегазовых доходов) окажутся на уровне около 3,7 трлн руб., или 3,4% ВВП. На наш взгляд, данные объёмы должны быть доведены до уровня минимум в 7% ВВП.
По предварительной оценке «БКС Премьер», объёмы господдержки на выплату зарплат работникам наиболее пострадавших отраслей в размере одного МРОТ, а также на выдачу беспроцентных кредитов на эти цели могут составить порядка 300 млрд руб. В то же время, по мнению эксперта, распределение объёмов новых пакетов господдержки снова происходит не в пользу сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), который сейчас находится под наибольшим давлением. Специалист полагает, что самой дорогой мерой станет новый кредитный продукт для системообразующих предприятий, в котором ставка будет субсидироваться государством на уровне ключевой, а также планируется предоставлять 50-процентную госгарантию для компаний, сохранивших штат сотрудников. «Стоимость» данной меры может составить порядка 250–350 млрд руб., полагает Покатович.
Над материалом также работали Виктория Немис и Михаил Измайлов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен