Государство дополнительно выделит средства на поддержку малого бизнеса, основных отраслей экономики и обеспечение устойчивости региональных бюджетов. Об этом на совещании с членами правительства РФ заявил президент России Владимир Путин. По оценкам экспертов, опрошенных NEWS.ru, на реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса может потребоваться до 7% ВВП. Среди предложений лидера одним из самых затратных рискует стать новый кредитный продукт для системообразующих предприятий, «стоимость» которого может составить порядка 250–350 млрд руб. В целом предложенные главой государства меры могут обойтись в 1 трлн руб., подсчитали для NEWS.ru в «БКС Премьер».

Просто и удобно для бизнеса

Одной из главных мер поддержки российской экономики Владимир Путин назвал прямую безвозмездную финансовую помощь со стороны государства малым и средним компаниям пострадавших отраслей. В первую очередь к ним относятся предприятия в сфере общественного питания, туризма, гостиничного дела, а также торговля непродовольственными товарами.

Объём поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учётом общей численности её работников по состоянию на 1 апреля текущего года, исходя из суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Обращение за такой помощью должно быть простым и удобным для бизнеса с возможностью дистанционной подачи заявки без очередей и спешки, — отметил президент, поручив представительству предусмотреть то, чтобы направить такую заявку можно было в течение месяца начиная с 1 мая.

Кроме того, по словам главы государства, не менее 75% кредитов, полученных для выплаты зарплат сотрудникам, должны быть обеспечены гарантиями Внешэкономбанка.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент также попросил правительство доработать список системообразующих предприятий и предложил предусмотреть новый специальный кредитный продукт со льготными условиями на пополнение оборотных средств. Ставка по таким кредитам, по словам Путина, будет субсидироваться государством в размере ключевой ставки Банка России, что позволит снизить его стоимость на 6% относительно рынка.

Такая поддержка даст возможность сохранить ритмичную работу не только самим системообразующим предприятиям, но и их партнёрам, то есть мы поддержим занятость и выплаты зарплат сотрудникам по всей кооперационной цепочке, — подчеркнул Путин.

Дополнительно финансовая помощь будет оказана и регионам, на которые ложится основная ответственность за реализацию мер поддержки граждан и экономики.

Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, причём у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, — заявил глава государства.

Также Владимир Путин пообещал выделить 23 млрд рублей на поддержку авиационных компаний, а кроме того, поручил по каждому из базовых, опорных секторов экономики оперативно проработать и представить конкретный план действий, в том числе по поддержке программ импортозамещения в промышленности.

Ситуация динамично меняется. Прошу правительство вместе с регионами, деловыми объединениями постоянно оценивать эффективность и достаточность принимаемых мер. Очевидно, что потребуются и новые решения, причём как по экономике в целом, так и по отдельным отраслям. Такие решения нужно готовить уже сейчас, консолидировать необходимые ресурсы, — подытожил российский лидер.

В русле «эпидемической повестки»

По мнению гендиректора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, в своём выступлении Владимир Путин заявил пакет мер прямого действия, адресованных гражданам.

Главные из них — предстоящая выплата правительством в течение двух месяцев малому и среднему бизнесу по 12,1 тыс. руб. на зарплату сотрудникам и выделение регионам 200 млрд рублей на помощь гражданам. Кроме того, важны 23 млрд рублей, направляемые на поддержку авиакомпаний, и другие меры субсидирования предприятий и банков. Президент действует системно и адекватно, а также демонстрирует постоянную вовлечённость в «эпидемическую» повестку. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Меры, предложенные президентом, очень своевременные и возможностей для поддержки бизнеса более чем достаточно, уверен и первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. Он отметил, что лидер в своём выступлении продемонстрировал гибкость, и те решения, которые предлагались раньше, претерпели некоторую корректировку. При этом сенатор отметил, что всё-таки эти меры не до конца решают проблемы отечественного бизнеса.

Во-первых, возьмём кредиты на заработную плату. То, что они гарантируются государством на 75%, это очень хорошо. Но ведь эти кредиты потом придётся отдавать, а предприятия не работали. Думаю, что дальнейшее развитие поддержки экономики будет ещё определённым образом трансформироваться. Сергей Калашников первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике

Парламентарий также обратил внимание на слова президента о поддержке всем системообразующим предприятиям, в частности, о кредите на оборотные средства под личную ставку.

Это совершенно правильная мера, но я бы предложил более радикальное решение: в бюджете заложены госзакупки всех уровней, я считаю, что государство могло бы вполне не выдавать кредиты, которые потом нужно будет возвращать, а оплатить авансом те закупки, которые предполагаются в бюджете, — отметил сенатор.

Со своей стороны глава «Опоры России» Александр Калинин добавил, что в пострадавшие от коронавируса отрасли также можно было бы включить частную медицину и управление недвижимостью. Он напомнил, что российский малый бизнес с самого начала проявил свою ответственность.

Всё-таки мартовская зарплата была выплачена, по данным банков, на 90%. Вопрос с выплатой заработанных плат за апрель и май будет, конечно, острым, если в ряде регионов карантин продлят ещё и на май, а такая вероятность для Москвы и Московской области очень высока. То, что системообразующие компании получат кредиты по очень низкой ставке на длительный срок, это тоже плюс, потому что они же заказы делают в том числе и у малого бизнеса. Александр Калинин президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»

В то же время, по словам Калинина, в России 200 тысяч некоммерческих организаций, которые никакой поддержки не получили.

Мы считаем, что эти организации хотя бы могли получить снижение ставки по социальным вопросам до 15% — так, как это было сделано для малого и среднего бизнеса, и отсрочку по налогам, — добавил он.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В целом, по оценке старшего аналитика ИАЦ «Альпари» Анны Бодровой, в комплексе меры поддержки экономики могут стоить около 1% ВВП России.

Но в реальности нужно значительно больше, около 5%, а ещё лучше не менее 7%. Это вполне по карману, потому что реанимировать надо то, что плохо дышит, дальше будет ещё сложнее. Анна Бодрова старший аналитик ИАЦ «Альпари» старший аналитик ИАЦ «Альпари»

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович считает целесообразным расширение мер господдержки бизнеса и населения. По мнению эксперта, этот процесс должен активно продолжаться.

По нашим оценкам, объёмы новых мер поддержки составят порядка 1 трлн руб. Таким образом, на данный момент совокупные объёмы господдержки (если не учитывать средства, направляемые на покрытие выпадающих нефтегазовых доходов) окажутся на уровне около 3,7 трлн руб., или 3,4% ВВП. На наш взгляд, данные объёмы должны быть доведены до уровня минимум в 7% ВВП. Антон Покатович главный аналитик «БКС Премьер» главный аналитик «БКС Премьер»

По предварительной оценке «БКС Премьер», объёмы господдержки на выплату зарплат работникам наиболее пострадавших отраслей в размере одного МРОТ, а также на выдачу беспроцентных кредитов на эти цели могут составить порядка 300 млрд руб. В то же время, по мнению эксперта, распределение объёмов новых пакетов господдержки снова происходит не в пользу сегмента малого и среднего бизнеса (МСБ), который сейчас находится под наибольшим давлением. Специалист полагает, что самой дорогой мерой станет новый кредитный продукт для системообразующих предприятий, в котором ставка будет субсидироваться государством на уровне ключевой, а также планируется предоставлять 50-процентную госгарантию для компаний, сохранивших штат сотрудников. «Стоимость» данной меры может составить порядка 250–350 млрд руб., полагает Покатович.

Над материалом также работали Виктория Немис и Михаил Измайлов.