https://static.news.ru/photo/e7d88b5a-3899-11ea-ac71-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: duma.gov.ru

Президент России Владимир Путин включил нового главу правительства Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ.

Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. Документ вводит Мишустина в Совбез в качестве постоянного члена и вступает в силу со дня опубликования — 16 января.

Экс-премьер Дмитрий Медведев также занял место в Совете безопасности, став заместителем председателя, передавал NEWS.ru. Путин ранее внёс этот пост в официальный перечень государственных должностей. Законопроект о введении должности зампреда Совбеза представлен на рассмотрение Госдумы РФ.

Российский кабмин ушёл в отставку в полном составе 15 января.