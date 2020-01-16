Президент России Владимир Путин включил нового главу правительства Михаила Мишустина в состав Совета безопасности РФ.
Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. Документ вводит Мишустина в Совбез в качестве постоянного члена и вступает в силу со дня опубликования — 16 января.
Экс-премьер Дмитрий Медведев также занял место в Совете безопасности, став заместителем председателя, передавал NEWS.ru. Путин ранее внёс этот пост в официальный перечень государственных должностей. Законопроект о введении должности зампреда Совбеза представлен на рассмотрение Госдумы РФ.
Российский кабмин ушёл в отставку в полном составе 15 января.
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