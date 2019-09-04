https://static.news.ru/photo/ced308fa-cfc2-11e9-bec2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин уверен в полной нормализации отношений России и Украины. Правда, он считает, что это произойдёт не скоро и во многом будет зависеть от позиции властей Киева.

Я думаю, что в исторической перспективе это неизбежно произойдет — будет полная нормализация отношений, потому что мы две части одного и того же народа. Что касается ближайшей перспективы, то это в значительной степени зависит от действующего украинского руководства, — сказал Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Путин также говорил, что шагом на пути к нормализации отношений между странами должен стать обмен удерживаемыми лицами. Глава российского государства заявил, что он будет масштабным и произойдёт очень скоро.

Ранее сообщалось, что процесс обмена заключёнными может начаться 7 сентября. При этом подчёркивалось, что договорённости носят лишь предварительный характер, писал News.ru.

Речь шла об обмене в формате «35 на 35». Он должен распространиться в том числе на задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинских моряков. В России они обвиняются в незаконном пересечении государственной границы. Москва, в свою очередь, рассчитывала вернуть на родину похищенных СБУ Максима Одинцова и младшего сержанта Александра Баранова, а также Евгения Мефёдова, который изначально проходил фигурантом по делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, а после был обвинён в сепаратизме.