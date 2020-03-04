https://static.news.ru/photo/e853abcc-5e0b-11ea-8eb8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что большая часть провокационных вбросов о распространении коронавируса в России идёт из-за границы.

Что касается вбросов этих провокационных, ФСБ докладывает, что в основном они организованы из-за границы, но это, к сожалению, нас сопровождает всегда, — цитирует ТАСС Путина.

По мнению российского лидера, целью таких вбросов является желание посеять панику среди граждан.

Как ранее писал NEWS.ru, соцсети и мессенджеры накрыла волна фейковых сообщений о тысячах людей, заболевших коронавирусом нового типа в России. В частности, по Сети гуляют два голосовых сообщения, в которых женщины предупреждают своих знакомых о том, что эпидемия началась и инфицированы уже около 20 тысяч человек.

Глава ЛДПР Владимир Жириновский, в свою очередь, предложил временно ввести в стране жёсткие меры за распространение ложной информации о коронавирусе.