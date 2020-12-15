Путин в зоне комфорта: полезен ли новый формат пресс-конференции президента

Президент России Владимир Путин встретится с журналистами на большой пресс-конференции, которая пройдёт завтра, 17 декабря, уже в 16-й раз. В этом году на общение с прессой сильное влияние оказала пандемия коронавируса. Впервые с 2001 года глава государства будет присутствовать на мероприятии удалённо, а к традиционным вопросам из зала добавят элементы прямой линии — ещё одного способа коммуникации с населением. В Кремле объединение двух форматов объяснили «понятными причинами» и пообещали, что разговор будет весьма продолжительным и насыщенным по содержанию. Пока рекордной по времени стала пресс-конференция 2008 года, когда президент потратил на журналистов 4 часа 40 минут своего времени. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, объединение пресс-конференции с прямой линией назвали логичным и оправданным шагом. По их мнению, Владимир Путин устал от жалоб из регионов и ему комфортнее с журналистами.

Два в одном

Большая пресс-конференция Владимира Путина проводится ежегодно с 2001 года, когда из-за огромного количества заявок на интервью с президентом России журналистам было предложено встретиться с главой государства в таком формате. В период с мая 2008 года по май 2012 года, когда президентом являлся Дмитрий Медведев, пресс-конференции не проводились, и такая практика была возобновлена после того, как Путин вновь был избран главой государства.

Одной из главных интриг таких мероприятий стала их продолжительность. И если первая встреча Владимира Путина с журналистами продолжалась всего 1 час 35 минут, то уже с 2004 года такое общение длилось не менее трёх часов, а рекорд был установлен в 2008 году, когда российский лидер отвечал на вопросы СМИ 4 часа 40 минут. В прошлом году длительность большой пресс-конференции президента была чуть скромнее — 4 часа 18 минут. Сейчас на трансляцию мероприятия в сетках программного вещания телеканалов заложено три часа.

Сергей Булкин/NEWS.ru

С учётом того, что в этом году большую пресс-конференцию объединят с прямой линией, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков предположил, что мероприятие будет весьма продолжительным и насыщенным.

Точно определить нельзя, но можно с уверенностью сказать, что, учитывая озвученные точки [сбора журналистов в регионах], точку в Центре международной торговли, симбиоз прямой линии и пресс-конференции, конечно, можно предположить, что это будет весьма продолжительное мероприятие и насыщенное по содержанию, — сказал он.

Телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проводилась ежегодно с декабря 2001 года, за исключением 2004 и 2012 годов. Продолжительность этих программ также постоянно увеличивалась. И если в 2001 году президент общался с гражданами 2 часа 20 минут, то в 2013-м уже был поставлен рекорд по продолжительности такого диалога — 4 часа 47 минут.

COVID-19 — стержневая тема

Эксперты, опрошенные NEWS.ru, считают объединение двух форматов общения президента в один логичным решением в условиях пандемии коронавируса. По мнению директора Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрия Орлова, это изменит содержание большой пресс-конференции президента.

На ней с высокой вероятностью будут преобладать социальные проблемы и вопросы, представляющие широкий общественный интерес: образование, здравоохранение, уровень неравенства, преступность. Президент, отвечая на вопросы граждан, должен использовать более простые и понятные большинству населения аргументы. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

По словам президента Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, дистанционный формат становится привычным.

Поэтому ничего необычного не будет. Будут те же вопросы из зала, те же включения из городов России. Видимо, смешение журналистских и гражданских вопросов снимет напряжение с острых и проблемных тем, таких как пандемия, экономика, помощь государства гражданам. Думаю, в этом году будет меньше политических вопросов, особенно по внутренней политике, тем более что накануне была встреча с членами СПЧ и многие ответы уже прозвучали. На острие, как всегда, окажутся международные отношения в широком смысле — и политика, и экономика. Преодоление последствий кризиса после COVID-19 — стержневая тема. Алексей Куртов президент Российской ассоциации политических консультантов президент Российской ассоциации политических консультантов

Сам же глава РАПК при возможности спросит президента о том, когда в России система конкуренции приобретёт характер рыночной экономики. По его словам, чтобы оживить экономику, нужно увеличить конкуренцию корпораций между собой, а не за бюджетные деньги, и уменьшить конкуренцию среднего предпринимательства с большей помощью им от государства.

И толика социального оптимизма

Политолог Антон Хащенко также считает, что основная часть вопросов будет посвящена борьбе с последствиями пандемии, динамике доходов граждан, дальнейшим шагам по нормализации ситуации в экономике и социальной сфере.

Скорее всего, акцент будет сделан на регионы, например, могут быть озвучены проблемы в системе здравоохранения. С большой долей вероятности мы услышим ряд вопросов политического характера — о заказчиках убийства Немцова, реакции на очередные обвинения Навального. Логично было бы предположить, что будет присутствовать и «прививка социального оптимизма». Тем более что поводы для этого есть. Во вторник, 15 декабря, свой первый полёт совершил МС-21 с российскими двигателями. Днём ранее с космодрома Плесецк запустили новую российскую ракету «Ангара». Антон Хащенко политолог политолог

В том, что центральной темой большой пресс-конференции Владимира Путина в этом году будет пандемия COVID-19 и программа массовой вакцинации россиян, уверен и профессор факультета политологии МГУ Сергей Володенков.

Очевидно, что на сегодняшний день это актуальнейшая тема как для российского государства, так и для общества. Неразрывно связана с пандемией и тема состояния российской экономики. Падение ВВП, проблемы развития экономики, падение доходов россиян и рост цен на повседневные продукты вряд ли будут проигнорированы главой государства, и он наверняка подробно остановится в своих ответах на мерах социальной поддержки социально незащищённых слоёв населения, а также малого и среднего бизнеса. Сергей Володенков профессор факультета политологии МГУ профессор факультета политологии МГУ

При этом эксперт считает, что вряд ли объединение пресс-конференции и прямой линии может кардинально повлиять на тематику и содержание диалога с президентом России. Формат здесь не столь важен, а темы и проблемы для обсуждения вполне очевидны, уверен он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Без каких-то прорывов

В разговоре с NEWS.ru директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков отметил, что прямая линия с президентом себя исчерпала.

Путину неинтересно слушать жалобы из регионов, а журналисты — такие же «просильщики», как и простые граждане, так что объединение логично. Последняя прямая линия была скучна и оставила чувство раздражения у тех, кто задавал вопросы и не получил ответа, да и сам Путин был не в восторге. Пресс-конференция — это то же самое, но в более комфортных условиях. Президенту трудно говорить со страной — с журналистами легче. Он построил эту систему, но сегодня уже плохо может её контролировать. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики директор Центра развития региональной политики

При этом политолог уверен, что и от нового мероприятия не стоит ждать каких-то прорывов.

Путин — человек одной повестки и словаря. Эта повестка им выполнена, всё, что мог, он уже совершил и сделал, — констатировал он.

При возможности эксперт задал бы вопрос об образе будущего, хотя бы лично для Путина.

А вот политолог Аббас Галлямов ничего у президента спрашивать бы не стал, так как хорошо известно, что он ответит. По его мнению, «шоу с участием президента» уже приелось и не вызывает интереса. Даже если люди и будут его смотреть, то просто потому, что ситуация с пандемией слишком уж тяжёлая и они захотят узнать последние сводки с фронтов, считает Галлямов.