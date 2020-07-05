Путин увидел «мину замедленного действия» в Конституции СССР

https://static.news.ru/photo/8ec613b0-beaf-11ea-a12f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин рассказал, что в советской Конституции была заложена «мина замедленного действия». Проблемным он считает пункт о праве республик на выход из государства.

Политик отметил, что подобная норма появилась в 1922 году и повторялась в следующих Основных законах.

Разумеется, подобных вещей мы должны избежать, — сказал он в эфире «России 1».

Глава государства выразил уверенность, что власти действуют верно при принятии поправок в Конституцию. Изменения будут укреплять государственность в РФ и создавать условия для развития страны «на десятилетия вперёд».

О необходимости внесения поправок Путин заявил во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах. В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление президентских сроков Путина. Это позволит ему в пятый и шестой раз занять свой пост.

Ранее NEWS.ru писал, что рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию России продолжит свою работу. Она будет заниматься мониторингом реализации изменений в Основной закон.