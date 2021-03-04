Путин в шутку попросил не переписывать на него «ещё один дворец»

https://static.news.ru/photo/c1395450-7cf1-11eb-9095-96000091f725_660.jpg Фото: Алексей Навальный/youtube.com

Во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» российский президент Владимир Путин пошутил о «дворце», который лидер попросил на него «не переписывать».

Юмор главы государства имел отношение к нашумевшему расследованию о «дворце» на юге РФ. 19 января 2021 года оппозиционер Алексей Навальный опубликовал видео, на котором рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. По данным оппозиционера, строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей.

В ходе встречи с волонтёрами на видеосвязь с президентом вышла девушка из Ленинградской области. Она говорила, находясь в двух километрах от Дворца конгрессов Управления делами Президента в Стрельне. Указанные обстоятельства дали Путину повод для шутки про «ещё один дворец».

Ну, отлично. Выглядит как ещё один дворец, так что приеду. Только мне его не переписывайте, — цитирует лидера РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила команде оппозиционера Алексея Навального снять ещё один разоблачительный фильм о президенте Владимире Путине.

В качестве идеи для нового фильма о бункере президента она предложила взять «секретные кадры» катания Путина на лыжах с белорусским коллегой.