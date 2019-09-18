https://static.news.ru/photo/a4e1fac6-da24-11e9-b73c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Алеев/ТАСС

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов в шутку назвал спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова «лишним звеном».

Один из участников, рассказывая главе государства о своём проекте, передал документы не лично, а через сидящего неподалёку Дмитрия Пескова.

Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай, — с улыбкой сказал президент, обращаясь к Пескову.

После этого Путин отметил, что многие страны сталкиваются с бюрократией, например, США, передаёт РИА Новости .

Ранее Путин заявил, что бюрократия вечна и победить её невозможно. Жить без неё — тоже, писал News.ru.