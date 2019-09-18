Российский лидер Владимир Путин во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив бизнесменов в шутку назвал спецпредставителя президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова «лишним звеном».
Один из участников, рассказывая главе государства о своём проекте, передал документы не лично, а через сидящего неподалёку Дмитрия Пескова.
Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай, — с улыбкой сказал президент, обращаясь к Пескову.
После этого Путин отметил, что многие страны сталкиваются с бюрократией, например, США, передаёт
Ранее Путин заявил, что бюрократия вечна и победить её невозможно. Жить без неё — тоже, писал News.ru.