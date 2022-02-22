Путин в разговоре с Эрдоганом заявил о необходимости признать ДНР и ЛНР

Взглядами на признание Донецкой и Луганской народных республик обменялись президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говорится на сайте Кремля. Путин подчеркнул «объективную необходимость» признания республик Донбасса в условиях агрессивных действий Киева в регионе. Также Путин выразил разочарованность реакцией США и НАТО на озабоченности России по гарантиям безопасности.
Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Эрдоган привёл свои известные взгляды на этот счёт, — говорится в сообщении.
Также стороны
Также стороны условились о продолжении контактов в различных форматах.