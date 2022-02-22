18+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Путин в разговоре с Эрдоганом заявил о необходимости признать ДНР и ЛНР

Путин и Эрдоган обсудили признание Россией ДНР и ЛНР
17:50, 23 февраля 2022
Путин в разговоре с Эрдоганом заявил о необходимости признать ДНР и ЛНР Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Взглядами на признание Донецкой и Луганской народных республик обменялись президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган, говорится на сайте Кремля. Путин подчеркнул «объективную необходимость» признания республик Донбасса в условиях агрессивных действий Киева в регионе. Также Путин выразил разочарованность реакцией США и НАТО на озабоченности России по гарантиям безопасности.

Путиным была подчёркнута объективная необходимость принятого решения в условиях агрессии украинских властей в Донбассе и их категорического отказа выполнять Минские соглашения. Эрдоган привёл свои известные взгляды на этот счёт, — говорится в сообщении.

Также стороны затронули тему разработки долгосрочных гарантий безопасности России. Путин выразил своё разочарование реакцией США и НАТО, которые «попытались проигнорировать законные российские озабоченности и требования».

Также стороны условились о продолжении контактов в различных форматах.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео