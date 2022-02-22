Путин в разговоре с Эрдоганом заявил о необходимости признать ДНР и ЛНР

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Блогер Юрий Дудь является «выразителем истерики либерального сообщества с очень неумной, убогой аргументацией», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Так он прокомментировал пост журналиста, в котором тот сравнил уровень жизни в Норвегии и России, а также поделился своим мнением об отношениях Украины и РФ. Парламентарий удивился, почему «такие фигляры становятся лидерами общественного мнения».

Блогер Юрий Дудь является «выразителем истерики либерального сообщества с очень неумной, убогой аргументацией», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Бородай. Так он прокомментировал пост журналиста, в котором тот сравнил уровень жизни...