Путин в октябре встретится с президентом Сербии

https://static.news.ru/photo/54fbe96e-c514-11ea-a7c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подтвердил свой визит в Сербию в октябре, сообщил сербский лидер Александр Вучич.

Вучич 13 июля встретился с послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Он выразил благодарность российскому правительству за гостеприимство, которое ему оказали в Москве 23-24 июня.

Президент Вучич сказал, что для него это ещё одно выражение уважения президента Путина к нашей стране, — сообщили в администрации главы республики.

По данным пресс-службы, сербский лидер напомнил, что во время его визита на Парад Победы в Москве он обсудил важные политические вопросы с главой РФ, который также подтвердил свою поездку в Сербию в октябре, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, сербы больше не считают Россию главным другом. Во времена пандемии это звание отошло Китаю, оттеснив РФ сразу на третье место, после Евросоюза. Местные журналисты связывают такой резкий сдвиг общественного мнения со спланированной государством пиар-кампанией. Руководство республики недавно пришло к выводу, что Запад боится Пекина больше, чем Москвы, поэтому в нелёгких переговорах с ЕС лучше заручиться его поддержкой. Согласно опросу, проведённому по заказу Института европейских исследований, 40% сербов считают, что Китай больше всех помогает их стране.