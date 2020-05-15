Путин счёл важным упомянуть в Конституции о соцподдержке граждан

https://static.news.ru/photo/24a8b8bc-ae32-11ea-877c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вопросы социальной поддержки россиян необходимо упомянуть в Конституции РФ для того, чтобы они не были вычищены из практической жизни и забыты, заявил президент Владимир Путин.

Как я только что сказал, есть закон о необходимости индексаций пенсий, но потом принимается другой закон, о бюджете, в котором делается исключение, — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме, — сказал Путин в интервью в программе «Москва. Кремль. Путин».

Он отметил, что если что-либо прописано в Конституции, то все органы власти и правительство обязаны это исполнять.

Общероссийское голосование по поправкам назначено на 1 июля. В списке присутствует несколько сотен изменений. В одной из поправок упоминается Бог. Ещё одна поправка указывает на недопустимость действий и призывов к отчуждению части территории РФ.

Документом также предполагается закрепление в основном законе страны запрета для госслужащих на иностранные счета и гражданство, положение о браке как союзе мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем, положение о преемственности РФ в отношении СССР и ряд других изменений.

Среди них и инициатива, предлагающая отказ от учёта предыдущих президентских сроков Владимира Путина. Из этого следует, что он может избираться на данный пост ещё дважды.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин считает, что поправки в Конституцию поддерживает большинство граждан. Об этом он заявил во время праздничных мероприятий в честь Дня России на Поклонной горе.