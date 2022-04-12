Путин: в Буче организован такой же фейк, как и в Сирии с химоружием

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что в украинской Буче организован такой же фейк, какой был подготовлен Западом с применением химоружия в Сирии. Глава российского государства напомнил, что в Арабской Республике устраивали похожие провокации, при этом обвинения в применении химоружия были выдвинуты в отношении президента страны Башара Асада.

Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче, — подчеркнул Путин.

В 2013 году произошёл обстрел сирийского города Гута с помощью ракет с зарином — отравляющим веществом нервно-паралитического типа. По разным оценкам, погибло от 281 до 1729 человек. Западные страны и сирийская оппозиция обвиняют в атаке федеральные власти во главе с Башаром Асадом. Официальные власти, в свою очередь, вместе с Россией отрицают причастность режима Асада и обвиняют в атаке сирийскую оппозицию. Подробности расследований и аргументы сторон не были обнародованы для общественности и остаются закрытыми.

Ранее белорусский лидер заявил, что в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на космодроме Восточный обсудил события в украинском городе Буче. Он назвал произошедшие британской спецоперацией и пообещал помочь в её расследовании. Он добавил, что если для установления истины нужны адреса, пароли, явки, номера автомобилей, марки, на которых англичане приехали в Бучу, то ФСБ России может предоставить эти материалы. А если нет — их предоставит Белоруссия.

В Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей об убийствах жителей Бучи появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.