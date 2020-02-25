https://static.news.ru/photo/647c2e2e-57d4-11ea-97c1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Быстревский Фото: minjust.ru

Президент России Владимир Путин освободил замминистра юстиции Сергея Быстревского от занимаемой должности. Чиновник пробыл на посту меньше года.

Указ вступил в силу 24 февраля. Быстревский работал заместителем министра с апреля 2019-го. Он курировал департамент конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления, департамент управления делами и научный центр правовой информации при Минюсте России, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, 18 февраля президент уволил своего помощника Владислава Суркова, который с начала нулевых курировал внутреннюю политику, а в последние годы — взаимодействие с Украиной.