Президент России Владимир Путин освободил замминистра юстиции Сергея Быстревского от занимаемой должности. Чиновник пробыл на посту меньше года.
Указ вступил в силу 24 февраля. Быстревский работал заместителем министра с апреля 2019-го. Он курировал департамент конституционного законодательства, развития федеративных отношений и местного самоуправления, департамент управления делами и научный центр правовой информации при Минюсте России, передаёт РИА Новости.
Как писал NEWS.ru, 18 февраля президент уволил своего помощника Владислава Суркова, который с начала нулевых курировал внутреннюю политику, а в последние годы — взаимодействие с Украиной.
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