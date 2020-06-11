Путин уволил замглавы Минюста Новака и замглавы СК Лазутова

https://static.news.ru/photo/3c52eb82-ac29-11ea-8874-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин освободил от должностей замглавы Минюста России Дениса Новака и замглавы Следственного комитета Илью Лазутова.

Освободить от занимаемой должности: генерал-лейтенанта юстиции Лазутова Илью Валерьевича, заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации; Новака Дениса Васильевича, заместителя министра юстиции Российской Федерации, — приводит сообщение указа ТАСС.

Документ был опубликован 11 июня 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации. В том же указе российский лидер назначил генерал-лейтенанта внутренней службы Александра Хабарова на должность замдиректора ФСИН РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин присвоил первые и очередные генеральские звания сотрудникам МЧС, МВД, Росгвардии, СК, ФССП, таможни и фельдъегерской службы. Среди тех, кто был удостоен званий, больше всего сотрудников МВД.