Путин уволил посла России в Канаде

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Президент Владимир Путин освободил от занимаемой должности посла России в Канаде АлександраДарчиева.

Освободить Дарчиева Александра Никитича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Канаде, — говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

О причинах увольнения дипломата и дальнейшей карьере Дарчиева в документе не говорится.

Дарчиеву 60 лет. Он был назначен послом в Канаде в октябре 2014 года. Он работал дипломатом с 1992 года, за это время успел сменить несколько должностей в центральном аппарате МИД России и за границей.

Накануне Путин освободил от занимаемой должности заместителя генерального прокурора Виктора Гриня.

Ранее NEWS.ru писал, что более 12 миллионов жителей России было уволено с рабочих мест в период с 1 апреля по 1 декабря 2020 года. Это следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ о продлении временных правил предоставления работодателями информации об увольнении и расторжении договоров с работниками.