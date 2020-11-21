16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Путин уволил посла в Гватемале

18:43, 21 ноября 2020
Александр Хохоликов Александр Хохоликов Фото: guat.mid.ru

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемого поста посла РФ в Гватемале Александра Хохоликова.

Освободить Хохоликова Александра Николаевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Гватемала, — говорится в указе главы государства.

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

В Гватемале Хохоликов работал с 2017 года. В начале октября 2020 года он стал российским представителем в Гондурасе. Он получил эту должность по совместительству, когда Путин назначил его послом в Никарагуа. Также он совмещает работу с деятельностью на посту посла в Эль-Сальвадоре. 

Накануне NEWS.ru писал, что главой Российского экологического оператора (РЭО) назначен Денис Буцаев. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео