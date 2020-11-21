Путин уволил посла в Гватемале

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Позиции Москвы и Баку по созданию условий для восстановления межэтнического мира в Нагорном Карабахе полностью совпадают, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после визита в Азербайджан.

Главный вывод [визита] — полностью подтверждены актуальность и безальтернативность договорённости, которая была достигнута лидерами России, Азербайджана и Армении 9 ноября, — подчеркнул он. По его словам, соглашение позволило остановить кровопролитие...