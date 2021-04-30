Путин увеличил число входящих в военные советы до 13

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Западные страны проработали и теперь реализуют информационно-политическую кампанию по сдерживанию Российской Федерации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью YouTube-каналу Sputnik на русском.

По её словам, на протяжении многих лет Россия предлагала партнёрам из ЕС решать имеющиеся проблемы дипломатическими способами, но усиливается тенденция по намеренному приданию проблемам — реальным и вымышленным — публичного...