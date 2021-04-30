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Путин увеличил число входящих в военные советы до 13

18:57, 01 мая 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении максимального количества человек, входящих в военные советы в ВС РФ, до 13 человек. Об этом говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Внести в положение о военных советах в ВС РФ <...> изменение, изложив <...> в следующей редакции: [военные советы создаются] в ВС РФ: в видах и родах войск ВС РФ, в военных округах, на флотах и в других объединениях — в количестве до 13 человек, — говорится в документе.

Раньше можно было создавать военные советы до девяти человек. Теперь же это число увеличилось.

Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Павла Барышева.

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