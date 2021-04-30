Путин увеличил число входящих в военные советы до 13

Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении максимального количества человек, входящих в военные советы в ВС РФ, до 13 человек. Об этом говорится в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации.
Внести в положение о военных советах в ВС РФ <...> изменение, изложив <...> в следующей редакции: [военные советы создаются] в ВС РФ: в видах и родах войск ВС РФ, в военных округах, на флотах и в других объединениях — в количестве до 13 человек, — говорится в документе.
Раньше можно было создавать военные советы до девяти человек. Теперь же это число увеличилось.
Ранее президент России Владимир Путин освободил от должности замглавы МЧС генерал-полковника Павла Барышева.