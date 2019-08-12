https://static.news.ru/photo/3496e890-bd27-11e9-9520-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин назначил своего советника Владимира Толстого председателем Совета по русскому языку. Его замом станет научный руководитель Института русского языка РАН Александр Молдован.

Секретарём Совета по согласованию назначен директор Государственного музея Пушкина Евгений Богатырёв. В составе президиума — декан факультета журналистики МГУ Елена Вартанова, ректор СПбГУ Николай Корпачев, ректор Северокавказского Федерального Университета Алина Левитская, а также заместитель главреда «Российской газеты» Ядвига Юферова.

Деятельность совета будет включать в себя госполитику в сфере защиты и поддержки русского языка, поддержку и продвижение его за рубежом, а также работу с русским, как языком межнационального общения в РФ, передаёт « Российская газета ».

Ранее News.ru писал, что поездку президента России Владимира Путина в Крым прокомментировали в посольстве США на Украине. Американские дипломаты поддержали протест Киева и заявили, что поездки российских чиновников в Крым являются неприемлемыми, поскольку нарушают суверенитет Украины.