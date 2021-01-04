Путин утвердил порядок действий при попадании опасных инфекций в РФ

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Президент России Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайной ситуации при попадании на территорию России инфекционных заболеваний. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Утвердить прилагаемый порядок действий органов публичной власти по предупреждению угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с заносом на территорию Российской Федерации и распространением на территории Российской Федерации опасных инфекционных заболеваний, — говорится в тексте документа.

Кроме того, кабмину в трёхмесячный срок поручено разработать единую систему межведомственного и межрегионального взаимодействия по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с распространением в России инфекционных заболеваний.

Как сообщал NEWS.ru, Владимир Путин поручил правительству принять меры для повышения уровня информированности жителей страны о социальных выплатах, а также осуществления мониторинга оказания гражданам установленных мер поддержки. Перечень поручений президента Владимира Путина кабмину по итогам пресс-конференции 17 декабря опубликован на сайте Кремля.