Путин утвердил новый порядок назначения генпрокурора

Генеральный прокурор и его заместители будут назначаться президентом после консультаций с членами Совета Федерации. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин.
В соответствии с действующим законодательством, генеральный прокурор вместе с заместителями назначается Советом Федерации после внесения кандидатур главой государства.
Поправки вносятся в закон «О прокуратуре Российской Федерации»,
Как сообщал NEWS.ru, Путин подписал проект закона, запрещающий членам Совета безопасности РФ иметь зарубежные счета. Поправки ограничивают в праве "хранить наличные денежные средства и ценности, открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза.