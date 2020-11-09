16+

Рубрики

Медиа

Архив

Политика

Путин утвердил новый порядок назначения генпрокурора

16:04, 09 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный прокурор и его заместители будут назначаться президентом после консультаций с членами Совета Федерации. Соответствующий законопроект подписал президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с действующим законодательством, генеральный прокурор вместе с заместителями назначается Советом Федерации после внесения кандидатур главой государства.

Поправки вносятся в закон «О прокуратуре Российской Федерации», сообщается на официальном портале правовой информации.

Как сообщал NEWS.ru, Путин подписал проект закона, запрещающий членам Совета безопасности РФ иметь зарубежные счета. Поправки ограничивают в праве "хранить наличные денежные средства и ценности, открывать и иметь счета (вклады) в иностранных банках зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео