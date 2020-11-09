Путин утвердил новый порядок назначения генпрокурора

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Президент России Владимир Путин считает работу астанинского формата переговоров по ситуации в Сирии эффективной. Как отметил российский лидер, с помощью него удалось многого достичь, очаг терроризма ликвидирован. Об этом он заявил во время встречи с сирийским президентом Башаром Асадом.

Нельзя не отметить и эффективную работу, проводимую в рамках астанинского формата с участием наших партнеров из Ирана и Турции. Совместными усилиями нам удалось многого достичь: очаг международного терроризма в Сирии...