Путин утвердил критерии для оценки деятельности губернаторов

https://static.news.ru/photo/47c8337c-6705-11eb-9fca-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий критерии оценки эффективности деятельности руководителей регионов. Глава государства поручил разработать и в месячный срок представить методику расчёта одного из показателей этого перечня — доверия к власти.

В указе, опубликованном на официальном портале правовой информации, говорится, что в число критериев эффективности, помимо уровня доверия к власти, вошли также численность населения, ожидаемая продолжительность жизни, уровни бедности и образования, доля дорог, соответствующих нормативам, темпы роста зарплат, возведения жилья и инвестиций, число предпринимателей и семей, улучшивших жилищные условия, качество городской и окружающей среды, доля занимающихся спортом граждан, эффективность поддержки талантливых детей и молодёжи, число посещений культурных мероприятий и цифровизация здравоохранения и образования.

Как писал NEWS.ru, президент РАН Александр Сергеев предложил ввести новые критерии оценки губернаторов. Это показатели, связанные с наукой, образованием и модернизацией. На данный момент в число ключевых показателей эффективности глав регионов входит процент освоения бюджета, присутствие губернатора в СМИ. Но при этом нет ни науки, ни образования, ни технологий.

Два года назад администрация президента ввела для себя и регионов единые ключевые показатели по рейтингу президента, уровню поддержки губернатора, результатам провластных кандидатов на федеральных и региональных выборах. Затем был добавлен ещё один показатель: соотношение между рейтингом губернатора и президента. Это было сделано для того, чтобы избежать ситуаций, когда губернаторы приписывают себе заслуги президента или, наоборот, перекладывают на него всю ответственность.