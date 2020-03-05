Президент РФ Владимир Путин утвердил документ об основах государственной политики страны в Арктике.
Документ действителен на период до 2035 года. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Постановляю утвердить прилагаемые Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года, — гласит он.
Документ вступает в силу 5 марта.
Ранее NEWS.ru писал о том, что исполняющий обязанности замминистра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике. По его мнению, потенциал для конфликта очень низок. Но Россия с США продолжают соперничество на территории Арктики. Он также заявил о том, что американцы по-прежнему хотят укрепить свои позиции в Арктике, однако на данный момент Россия опережает США по данному вопросу.
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