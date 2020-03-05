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В рабочую группу по обсуждению поправок в Основной закон РФ не поступало ни одной поправки, предполагающей возможность самороспуска Государственной думы России. Об этом 5 марта на пресс-конференции сообщил сопредседатель группы, сенатор Андрей Клишас.

Он подчеркнул, что лично поправки с соответствующей формулировкой не видел. Рабочей группой подобный текст также не обсуждался. Кроме того, отметил сенатор, в настоящее время срок приёма поправок ко второму чтению...