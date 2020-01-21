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Главными задачами нового правительства России станут демография, рост доходов и повышение уровня жизни людей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на первом заседании нового кабмина.

Мы должны максимально быстро приступить к реализации тех задач, которые поставил президент в своём послании. Это — демография, поддержка семей с детьми и, в конце концов, рост доходов людей, —...