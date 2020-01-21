Президент России Владимир Путин указом утвердил доктрину продовольственной безопасности в РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Продовольственная безопасность — одно из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в долгосрочном периоде и важнейшая составляющая социально-экономической политики. Также это необходимое условие реализации стратегического национального приоритета — повышение качества жизни российских граждан путём гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения, — говорится в доктрине.
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о новых назначениях в российском кабмине.
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