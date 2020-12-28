Путин уточнил определение Совета безопасности РФ

https://static.news.ru/photo/ec908a78-493a-11eb-9334-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин подписал указ, уточняющий определение Совета безопасности РФ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В указе отмечается, что Совбез — это конституционный совещательный орган, содействующий главе государства в реализации полномочий по обеспечению национальных интересов, безопасности личности, государства и общества, предотвращению внутренних и внешних угроз.

В предыдущей редакции положения о Совбезе, утверждённой Путиным 7 марта 2020 года, СБ определялся как конституционный совещательный орган, осуществляющий подготовку решений президента страны по вопросам безопасности государства во всех сферах, организации обороны и оборонного производства, военного и военно-технического сотрудничества РФ с другими странами и по иным вопросам, связанным с защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной целостности России.

Как передавал NEWS.ru, ранее Путин запретил членам Совета безопасности иметь иностранные гражданство, подданство или вид на жительство в зарубежной стране. Согласно президентскому указу, членам Совбеза также запрещено открывать и иметь вклады, хранить ценности и наличные деньги в иностранных банках.