https://static.news.ru/photo/6b60a9cc-1b57-11ea-bdd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что установление Украиной контроля на границе с Россией может привести к массовому уничтожению жителей ДНР и ЛНР. Причиной станет отсутствие закона об амнистии.

Российский лидер подчеркнул, что преследование жителей самопровозглашённых республик стало одной из тем беседы между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским.

До сих пор не принят закон об амнистии. В 2015 году ещё договорились, решения есть какие-то, но ничего не действует. И украинская сторона всё время ставит вопрос: дайте нам возможность закрыть границу войсками, — цитирует «Интерфакс» Путина.

Президент России предположил, что события могут развиваться по сценарию Сребреницы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Париже состоялся саммит «нормандской четвёрки». Переговоры тет-а-тет прошли между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.