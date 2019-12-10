https://static.news.ru/photo/4cc7b45c-1b5b-11ea-90e4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выразил сомнения по поводу возможного возврата дел граждан, которые вернулись на родину. Однако он отметил, что вести переговоры в этом направлении можно.

Главным вопросом остаётся неизвестность того, что украинская сторона попросит взамен, добавил Путин.

Что касается процессов в отношении тех людей, которые по обмену оказались в России, я с трудом могу себе представить, что они нам передадут дела, хотя такой вопрос можно, наверное, ставить, можно с коллегами на Украине об этом говорить, — приводит слова президента России ТАСС.

Также президент попросил члена СПЧ Сергея Вышинского предоставить информацию по конкретным людям. Как заявил российский лидер, она необходима для правильного ведения переговорного процесса.

Ранее Владимир Путин заявил о возможном геноциде на территории Украины. Причиной может стать отсутствие закона об амнистии для граждан ДНР и ЛНР, сообщал NEWS.ru.