Путин упростил въезд в Россию с территорий ДНР, ЛНР и Украины

Граждане Украины, а также представители ДНР, ЛНР и лица без гражданства смогут попасть на территорию РФ без оформления визы. Соответствующий указ подписал в субботу, 5 марта, российский президент Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле.

С 5 марта 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства с территорий Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины осуществляют въезд в РФ с территорий ЛНР, ДНР и Украины и выезд из РФ <...> без оформления визы, — говорится в указе.

В указе уточняется, что граждане Украины и представители ДНР и ЛНР могут въехать и выехать из России по документам, удостоверяющим их личность и признаваемым в России в этом качестве, а также по документам, срок действия которых уже истёк.

Также Путин подписал указ о дополнительных социальных гарантиях для военнослужащих, лиц проходящих службу в войсках нацгвардии, а также членов их семей. Также президент подписал указ о дополнительной выплате в 5 миллионов рублей семьям военных России, погибших в ходе операции по защите Донбасса, сообщили в Кремле.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные, согласно которым 71% россиян поддерживают решение провести специальную военную операцию России на Украине. Каждый пятый скорее не поддерживает — 21%. Затруднились ответить 8% наших сограждан.