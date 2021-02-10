Путин раскритиковал госслужбы за «игры в статистику»

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Президент России Владимир Путин не доволен «играми в статистику» некоторых государственных служб, которые занимаются «подгонкой показателей».

В 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы. При этом в послании 2019 года особо было обращено внимание и федеральной, и региональной властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, что здесь недопустимо какое-либо крючкотворство, — цитирует ТАСС главу государства, выступившего на совещании с членами правительства в режиме видеоконференции.

Путин подчеркнул, что смысл его поручений заключается не в отчётах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб.

Однако очень часто мы видим, во всяком случае бывает так, скажем аккуратненько, что некоторые наши службы играют в статистику, видим определённую подгонку формальных показателей, — добавил президент.

Ранее глава государства упрекнул лидера ЛДПР Владимира Жириновского в использовании в речи англицизма «локдаун». Это произошло в ходе заседания Госсовета. Жириновский во время выступления призвал употреблять русские аналоги зарубежных слов и предложений, например, вместо слова «локдаун» говорить «режим всё закрыто». В конце своей речи он забылся и сам употребил слово «локдаун», когда говорил о зарубежных поездках, писал NEWS.ru.