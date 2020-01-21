https://static.news.ru/photo/43483dde-3c71-11ea-90e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Министерства по делам Северного Кавказа.

Теперь его функции будет выполнять Министерство экономического развития. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте российского лидера.

Упразднить Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа, — говорится в документе.

Обязательства Минкавказа, в том числе возникшим в результате судебных решений, также переходят Министерству экономического развития.

15 января 2020 года после обращения президента России Владимира Путина с посланием к Федеральному собранию правительство РФ в полном составе ушло в отставку. К вечеру того же дня президент предложил новую кандидатуру на пост премьер-министра — главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Ранее NEWS.ru писал о том, что республики Северного Кавказа вошли в лидирующую пятёрку рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения. Топ-5 составили Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия — Алания.