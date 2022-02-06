Путин угостил Макрона ухой и олениной

Российский президент Владимир Путин угостил французского президента Эммануэля Макрона ухой из пяти видов рыб, олениной с ежевикой и осетриной. В качестве десерта подавался грушевый пирог с ванильным мороженым, следует из меню, опубликованного Telegram-каналом «Вы слушали Маяк».

Обед подавался по случаю визита в Москву французского президента. Часть беседы прошла за рабочим обедом. В меню значились семь блюд. Это яблоки мочёные с лангустином, равиоли со шпинатом, уха из пяти видов рыб, а также щербет из имбиря. На горячее президентам подавали стейк из осетрины с птитимом и оленину с бататом и ежевикой. В качестве десерта значился «грушевый тарт с ванильным мороженым».

Из напитков главам государств были предложены российские вина «Шардоне» производителя «Усадьба Дивноморское» 2015 года и «Ребо» того же производителя 2015 года.

После встречи с российским лидером французский президент решил прогуляться по Красной площади. Он прошёлся от гостиницы Four Seasons в сторону Собора Василия Блаженного. Макрона сопровождали посол Франции в Москве Пьер Леви и французские журналисты. Охраняли высокого гостя французские военные в мундирах.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности. Необходимо построить на континенте новый порядок безопасности и стабильности, отметил глава Пятой республики.