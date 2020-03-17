https://static.news.ru/photo/f18fcd2c-685d-11ea-8967-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин удивился ценам на бензин АИ-92, которые за год выросли на 10,44%, и призвал членов правительства держать их под контролем.

У нас летний дизель вырос незначительно по цене, зимний — чуть побольше, но тоже в рамках инфляции. А 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%, — цитирует ТАСС Путина.

Президент подчеркнул, что рост стоимости бензина более чем в два раза превысил инфляцию, а цены на сырую нефть при этом снизились вдвое.

Как писал NEWS.ru, представители нефтяной отрасли России пообещали, что не станут повышать цены на топливо, рассказал глава Минэнерго РФ Александр Новак. В сырьевых компаниях заявили, что полностью обеспечены углеводородами и производными. Новак добавил, что стоимость автомобильного топлива в РФ не будет расти темпами, превышающими инфляцию.