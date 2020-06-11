Путин учредил медаль для волонтёров организации «Мы вместе»

https://static.news.ru/photo/5a6faa96-ac20-11ea-aeba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе"» учреждена в России. Распоряжение об этом подписал президент России Владимир Путин.

В связи с высокой общественной значимостью... учредить памятную медаль, — цитирует ТАСС документ.

Отмечается что волонтёрами акции, организованной в России в период борьбы с распространением коронавируса, стали свыше 117 тысяч человек. Они оказывают помощь социально незащищённым людям, которые оказались на карантине во время пандемии.

В документе указано, что Управлению делами президента в 2020 году будет выделено 29,9 млн рублей на изготовление памятных медалей. Награды будут вручаться от имени президента РФ, а порядок вручения определит Росмолодёжь.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин подписал указ о награждении волонтёров знаком отличия «За благодеяния». Согласно документу, он будет вручаться за значительный личный вклад в дело волонтёрства, сохранение традиций милосердия, реализацию социально значимых проектов и безвозмездную помощь людям.