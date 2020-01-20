https://static.news.ru/photo/14ee3c16-3b97-11ea-a2b9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин в законопроекте о поправках в Конституцию исключил возможность занимать должность главы государства более двух сроков. В ныне действующей редакции Конституции на пост президента нельзя претендовать после двух сроков подряд.

Одно и то же лицо не может занимать должность президента РФ более двух сроков, — говорится в тексте законопроекта, внесённого в Госдуму.

Как писал NEWS.ru, законопроект о поправках в Конституцию РФ предусматривает также минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума. Законопроект, внесённый Путиным, будут рассматривать сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.