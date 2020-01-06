https://static.news.ru/photo/ae84bcec-321e-11ea-b5a3-fa163e074e61_660.jpg Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Сербии Александр Вучич и министр энергетики и природных Турции Фатих Донмез (слева направо) Фото: tcbestepe/facebook.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Турция демонстрируют пример взаимодействия на фоне обострившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Мы с вами живём в сложном мире. В регионе, где мы находимся, наблюдаются тенденции к обострению ситуации. А вот Турция и Россия показывают совсем другие примеры — взаимодействия и сотрудничества на благо наших народов и народов всей Европы. Уверен, так мы будем действовать и в будущем, — заявил Путин.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада (Ирак) был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Касем Сулеймани.

В ночь на 8 января в ходе операции «Мученик Сулеймани» Корпус стражей Исламской революции нанёс удары по занятым американскими военными базам в Ираке. Ракеты класса «земля — земля» были выпущены по базе Айн аль-Асад и базе в Эрбиле.

Как ранее писал NEWS.ru, армия США вывела своих солдат с военной базы Хораб-Джейр в сирийской провинции Хасеке и расположения в городе Шаддади.