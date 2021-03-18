Путин трижды повторил, что США придётся считаться с Россией

https://static.news.ru/photo/6aa74cac-87ee-11eb-829d-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у россиян и американцев разный «генетический и культурно-нравственный код» и разные интересы. Кроме того, россияне способны постоять за себя и Соединённым Штатам придётся с этим считаться.

Хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди. У нас другой генетический и культурно-нравственный код. Но мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя, — цитирует РИА Новости Путина.

Об этом президент сообщил в ходе онлайн-встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, при этом трижды подчеркнув, что администрации США «придётся с этим считаться».

И им придётся с этим считаться. Им придётся с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления. Им придётся с этим считаться, — отметил Путин.

Как писал NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что ждут от Вашингтона объяснений по поводу высказываний президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Ранее Байден назвал Путина «убийцей» и заявил, что руководство России должно «заплатить» за попытки вмешательства в американские выборы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что отношения между Россией и Соединёнными Штатами «зашли в тупик» и приглашение на консультацию в Москву посла РФ в США «в новейшей истории очень сложно припомнить».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «очень плохими» высказывания Джо Байдена в адрес Владимира Путина и заявил, что аналогичных заявлений в истории РФ и США ещё не было. Представитель Кремля также добавил, что Байден «однозначно не хочет налаживать отношения» с Россией и в дальнейшем Москва будет «исходить именно из этого». Сам же Путин пожелал Байдену здоровья, добавив, что «кто обзывается — тот сам так называется».