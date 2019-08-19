https://static.news.ru/photo/5299a256-c29f-11e9-8024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прошедшие в Москве акции протеста связаны с электоральным циклом, заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что до выборов не допущены 57 человек за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании. Он отметил, что фальсификация подписей стала одной из самых распространённых причин, из-за которой кандидатов не смогли зарегистрировать.

Ранее Путин прибыл в Марсель, откуда он отправился на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, чтобы провести пресс-конференцию. На ней политик заявил, что Франция исторически является одним из ключевых партнёров РФ, поэтому Москва надеется на поддержку Парижа при выстраивании отношений с Брюсселем. По его словам, французская делегация сыграла существенную роль в возвращении России в ПАСЕ, писал News.ru.